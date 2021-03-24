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Рёйселанд – об Олимпиаде в Пекине: что там будет – слякоть, ветер, песчаная буря, метель?

Рёйселанд – об Олимпиаде в Пекине: что там будет – слякоть, ветер, песчаная буря, метель?
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд выразила опасения по поводу проведения предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине из-за отсутствия у спортсменов возможности заранее протестировать местные трассы.

«Я в полном неведении. С нетерпением жду хоть какой-то информации, чтобы знать, над чем именно мне нужно будет работать в такой важный подготовительный период. Что там будет – слякоть, ветер, песчаная буря, метель?

Мне понравилось, что перед прошлой Олимпиадой были пробные гонки. Например, я взяла на заметку то, как в Пхёнчхане меняется погода. После этого я ехала на Олимпийские игры с чувством уверенности в своей подготовке», — приводит слова норвежки NRK.

Ещё один норвежский биатлонист Тарьей Бё указал на вариант, который бы помог спортсменам составить представление о трассе в Пекине: «Надеюсь, они снимут прохождение трассы на камеру и отправят нам видео, которое мы сможем изучать».

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