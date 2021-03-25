Союз биатлонистов России извинился перед Губерниевым

Союз биатлонистов России уточнил, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев называл трёхкратного чемпиона мира среди юниоров Дениса Иродова не так, как написал Союз в своём интервью с 18-летним биатлонистом.



«Дмитрий Губерниев читает все наши материалы и внимательно следит за формулировками. Важная поправка к нашему интервью с Иродовым – главный биатлонный комментатор страны в своём репортаже называл Дениса «Царём Иродовым», а не «Царём Иродом». Приносим извинения Дмитрию и читателям за неточность в интервью», — написал СБР в своём телеграм-канале.



Ранее в интервью Иродова спросили, как он относится к прозвищу «Царь Ирод», которое ему якобы дал Губерниев в ходе одной из трансляций. «Если Дмитрию так нравится – пусть называет как хочет, я не против», — ответил Денис. Комментатор позднее написал, что никогда Иродова так не называл.

Губерниев: я никогда и нигде не называл Иродова так, как утверждает чудак на букву «М»