Богалий: мы костерим тренеров, забывая, что сам спортсмен обязан искать пути прогресса

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подвела итоги выступления российских биатлонисток в завершившемся сезоне.



«У нас многие гонятся за скоростью, не имея даже нормального удержания мишени на мушке. Под мишень заходят на проводке — поймал мишень, выстрелил, не делая акцент на каждом выстреле. Чаще всего это приводит ко многим промахам на рубеже. Если проанализировать, даже лидеры в начале сезона стреляли не быстро. Цена выстрела очень высока, а мы об этом почему-то забываем. И ещё накладывается то, что мы не самые быстрые на лыжне, — получается пропасть в отставаниях от лидеров



Нужен ли в сборной команде психолог? Кому-то нужен, кому-то нет. В команде тренируются взрослые спортсмены, и им нельзя, как детям, говорить, что надо делать только так, а не иначе. В какой-то момент человек сам понимает, что без посторонней помощи ему не справиться. Это должен решить тренер команды. Шашилову должно быть виднее.

Хочется, чтобы каждая из спортсменок отнеслась критично к своей работе на протяжении всего сезона, а не искала виноватых. Когда спортсмены ищут виноватых, они забывают, что прежде всего сами творцы своих результатов. Мы всегда начинаем костерить тренеров, забывая, что сам спортсмен прежде всего обязан искать пути прогресса. Каждому нужно оттачивать мастерство, подглядывать за соперниками. И обязательно, конечно, находить общий язык с тренером, анализировать, смотреть в одну сторону и работать на итоговый результат», — приводит слова Богалий Metaratings.