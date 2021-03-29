Васильев: здоровые спортсмены имеют право знать, на каких препаратах их обыгрывают больные

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил раскрыть список препаратов, которыми пользуются спортсмены по терапевтическим исключениям.

Например, Васильев сомневается, что невероятный прогресс норвежца Стурлы Холма Легрейда связан только с тренировками. В первом полноценном сезоне среди взрослых Легрейд стал четырёхкратным чемпионом мира, обладателем двух «Малых хрустальных глобусов», а также до последней гонки боролся за «Большой хрустальный глобус».

«Мне сложно судить, что он сделал такого выдающегося, что из обычного середнячка резко стал звездой. Сразу на ум приходят вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Главный из этих вопросов — когда прекратится вакханалия с терапевтическими исключениями? Мы знаем, что самые больные на планете Земля — это норвежские лыжники и биатлонисты. И они же всё выигрывают без конца. Надо с этим пунктом разобраться, а потом мы посмотрим, как изменится пьедестал почёта на этапах Кубка мира и чемпионате мира.

Одно из главных преимуществ норвежцев перед российскими спортсменами — терапевтические исключения? Конечно. Это главное, что помогает им быть такими мегабиатлонистами и мегалыжниками! Причём препараты против астмы — самые безобидные в этих списках. Там есть, скорее всего, и стероиды, и тяжёлые анаболические препараты. Я в этом почти не сомневаюсь. Я считаю, что надо раскрыть данные. Не истории болезни, это врачебная тайна, а просто препаратов, которыми пользуются по терапевтическим исключениям те или иные спортсмены в различных видах спорта. Я считаю, что здоровые спортсмены имеют право знать, на каких препаратах их всё-таки обыгрывают так называемые больные», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».