Подчуфарова проведёт первую гонку после возвращения в Россию

Биатлонистка Ольга Подчуфарова примет участие в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске, которая состоится завтра.



28-летняя спортсменка, выступающая за Москву, выйдет на старт под 13-м номером. Для неё это будет первое соревнование после неудачной попытки получить гражданство Словении.



Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Подчуфарова дебютировала в составе сборной Словении в сезоне-2019/2020. В конце января этого года она объявила, что ей не удалось получить словенское гражданство. Официальной причиной, по словам тренера Владимира Королькевича, стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Также Подчуфарова сказала, что продолжит спортивную карьеру в России.

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