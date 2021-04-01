Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на ЧР по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате страны. Спортсмен завершил дистанцию с двумя промахами, его преимущество над Матвеем Елисеевым, ставшим вторым, составило 13,3 секунды.

«Обернулся на последней стрельбе? Смотрел, как стреляет Матвей. Понял, что на последнем круге будет заруба. Будем друг друга караулить, потому что третий достаточно далеко. Нужно было уже тактику прорабатывать. Какую? Придержу при себе, не буду рассказывать. Биатлонисты поймут, как это делается. Я выбрал участок, который мне проще всего даётся, чтобы сделать отрыв.

Матвей — очень сильный спортсмен, может упереться и терпеть. На равнинных участках он очень силён. Я это прекрасно понимал и знал. Уходя на последний круг, я не думал, что будет легко. Понимал, что будет жёсткая борьба», — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».