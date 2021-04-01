Ульяна Кайшева — о гонке преследования: по дистанции еле волочила руки и ноги

Биатлонистка Ульяна Кайшева оценила выступление в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Она заняла третье место.

«Было чувство неуверенности, потому что по дистанции еле волочила руки и ноги. Пришла уже та усталость от сезона. Как-то вышло выиграть медаль на резервах, я даже не знаю как. По дистанции держала свой темп, и да, всё получилось», — приводит слова Кайшевой сайт «Матч ТВ».

Победительницей гонки преследования стала Наталья Ушкина, которая ранее объявила о переходе в сборную Румынии. Серебро завоевала Лариса Куклина. Евгения Павлова, выигравшая спринт, на старт гонки преследования не вышла.

Расписание чемпионата России

3 апреля

9:45 — эстафета, женщины.

12:45 — масс-старт, мужчины.



4 апреля

10:30 — масс-старт, женщины.

12:30 — эстафета, мужчины.