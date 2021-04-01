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Наталья Ушкина: я вряд ли соглашусь остаться в сборной России. Уже перешагнула черту

Наталья Ушкина: я вряд ли соглашусь остаться в сборной России. Уже перешагнула черту
Биатлон / Чемпионат России 0
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Российская биатлонистка Наталья Ушкина, которая со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии, заявила, что вряд ли изменит решение уйти. Напомним, сегодня, 1 апреля, Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России.

«Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь (остаться в сборной России. — Прим. «Чемпионата»). Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю.

Половину сезона, до Нового года, я готовилась одна под руководством своего мужа. Я ждала гражданства и готовилась за свой счёт, но в новом году регион предоставил мне винтовку, патроны и оплачивал проживание на соревнованиях», — приводит слова Ушкиной ТАСС.

24-летняя Ушкина не выступала за сборную России по биатлону на взрослых стартах, она принимала участие лишь в юношеских международных соревнованиях.

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