Каминский — о Логинове и Елисееве: если они уйдут на самоподготовку, то только с командой

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, когда будет принято окончательное решение по формату подготовки к сезону-2021/2022 для Александра Логинова и Матвея Елисеева. Ранее Логинов и Елисеев тренировались вне стен сборной.
«Мы ведём диалог со спортсменами, но пока всё на стадии переговоров. По идее мы должны всё решить в середине апреля: до или после экспертного совета.
С меня же спрашивают за этих спортсменов — и правильно делают, поскольку старшим тренером являюсь я. В противном случае мне надо уходить с должности старшего тренера и называться, к примеру, тренером резерва. Но так получилось, что два лидера оказались [вне команды]. С Каримом Халили мы ещё владели ситуацией, потому что были на контакте с [его тренером] Егором Сориным.
В случае если они уйдут на самоподготовку, вокруг них должна будет образоваться команда. Если это опытный тренер, то он может совмещать стрелковую подготовку с функциональной. А так должно быть два тренера. Должен быть массажист, другие специалисты. То есть это должна быть отдельная группа, что и подразумевается под словом «команда», — приводит слова Каминского ТАСС.
- 2 апреля 2021
-
18:12
-
17:19
-
16:00
-
14:57
-
12:18
-
11:59
-
10:31
-
09:06
-
08:39
-
08:33
-
08:27
-
08:22
-
08:16
- 1 апреля 2021
-
22:35
-
21:49
-
20:19
-
15:23
-
14:54
-
13:38
-
13:08
-
13:02
-
12:55
-
12:37
-
12:29
-
12:25
-
11:56
-
11:44
-
11:34
-
11:08
-
10:58
-
10:25
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:54