Каминский — о Логинове и Елисееве: если они уйдут на самоподготовку, то только с командой

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, когда будет принято окончательное решение по формату подготовки к сезону-2021/2022 для Александра Логинова и Матвея Елисеева. Ранее Логинов и Елисеев тренировались вне стен сборной.

«Мы ведём диалог со спортсменами, но пока всё на стадии переговоров. По идее мы должны всё решить в середине апреля: до или после экспертного совета.

С меня же спрашивают за этих спортсменов — и правильно делают, поскольку старшим тренером являюсь я. В противном случае мне надо уходить с должности старшего тренера и называться, к примеру, тренером резерва. Но так получилось, что два лидера оказались [вне команды]. С Каримом Халили мы ещё владели ситуацией, потому что были на контакте с [его тренером] Егором Сориным.

В случае если они уйдут на самоподготовку, вокруг них должна будет образоваться команда. Если это опытный тренер, то он может совмещать стрелковую подготовку с функциональной. А так должно быть два тренера. Должен быть массажист, другие специалисты. То есть это должна быть отдельная группа, что и подразумевается под словом «команда», — приводит слова Каминского ТАСС.

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