Алимбекову признали «Человеком года» в Могилёве

Олимпийской чемпионке, белорусской биатлонистке Динаре Алимбековой присвоено звание «Человек года Могилёвщины».



Алимбекову выбрали из 15 уроженцев региона. Спортсменка не присутствовала на церемонии награждения, но записала по этому поводу обращение: «Дорогие земляки! Позвольте мне выразить искреннюю признательность за присвоение мне почетного звания «Человек года Могилёвщины». Эта приятная новость застала меня во время важных стартов на этапах Кубка мира по биатлону и, безусловно, придала мне сил и энергии для новых побед и свершений для того, чтобы радовать вас и всех, кто за меня переживает и болеет. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто верил в меня, кто был причастен к созданию современных условий для подготовки, моим землякам, жителям Чаусского района. Благодаря всем вам я сегодня имею честь достойно представлять нашу родную и любимую Беларусь», — приводит слова Алимбековой телеканал СТВ.



В завершившемся сезоне 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место.