Гараничев вырвал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Евгений Гараничев, представляющий Тюменскую область, одержал победу в масс-старте 15 км на чемпионате России по биатлону, проходящем в Ханты-Мансийске.



Второе место занял Антон Бабиков (Республика Башкортостан), третьим стал Алексей Шевченко (Свердловская область). Трое биатлонистов в конце гонки оторвались от преследователей, и борьба за победу между ними велась до самой финишной прямой.



Биатлон. Чемпионат России

Мужчины. Масс-старт 15 км.



1. Евгений Гараничев (Тюменская область) 43.59,0

2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +1,7

3. Алексей Шевченко (Свердловская область) +3,2.