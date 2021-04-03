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Гараничев вырвал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Гараничев вырвал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

Евгений Гараничев, представляющий Тюменскую область, одержал победу в масс-старте 15 км на чемпионате России по биатлону, проходящем в Ханты-Мансийске.

Второе место занял Антон Бабиков (Республика Башкортостан), третьим стал Алексей Шевченко (Свердловская область). Трое биатлонистов в конце гонки оторвались от преследователей, и борьба за победу между ними велась до самой финишной прямой.

Биатлон. Чемпионат России
Мужчины. Масс-старт 15 км.

1. Евгений Гараничев (Тюменская область) 43.59,0
2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +1,7
3. Алексей Шевченко (Свердловская область) +3,2.

Биатлон. Чемпионат России-2021. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 15 км
03 апреля 2021, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Евгений Гараничев
Тюменская область
43:59.0
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+1.7
3
Алексей Шевченко
Свердловская область
+3.2
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