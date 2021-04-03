Гараничев вырвал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону
Евгений Гараничев, представляющий Тюменскую область, одержал победу в масс-старте 15 км на чемпионате России по биатлону, проходящем в Ханты-Мансийске.
Второе место занял Антон Бабиков (Республика Башкортостан), третьим стал Алексей Шевченко (Свердловская область). Трое биатлонистов в конце гонки оторвались от преследователей, и борьба за победу между ними велась до самой финишной прямой.
Биатлон. Чемпионат России
Мужчины. Масс-старт 15 км.
1. Евгений Гараничев (Тюменская область) 43.59,0
2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +1,7
3. Алексей Шевченко (Свердловская область) +3,2.
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