Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Биатлонистка Аввакумова: совершенно не было мотивации возвращаться в Россию

Биатлонистка Аввакумова: совершенно не было мотивации возвращаться в Россию
Биатлон 0
Аудио-версия:

Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, с 2017 года выступавшая за команду Южной Кореи, рассказала, почему решила не возвращаться к выступлениям за Россию.

В 2019 году Аввакумова намеревалась вновь сменить спортивное гражданство и выступать за Сербию, но не смогла получить разрешение.

«Почему после неудачи с гражданством Сербии вернулась в корейскую сборную? У меня были два варианта: Корея или Россия. Но Россия — вообще ни разу не вариант. Во-первых, там надо было заново оформлять все бумаги по переходу, и это заняло бы неизвестно сколько времени. А во-вторых, биатлон в России — это вообще какой-то отдельный вид спорта. Здесь у меня совершенно не было мотивации. Мне ничего не хотелось. Поэтому и решила вернуться в Корею и пока что не жалею», — рассказала Аввакумова в интервью «Спорт-экспрессу».

Аввакумова — серебряный призёр зимней Универсиады — 2015, чемпионка России, неоднократная победительница этапов Кубка России, чемпионка мира по летнему биатлону.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021