Биатлонистка Аввакумова: совершенно не было мотивации возвращаться в Россию

Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, с 2017 года выступавшая за команду Южной Кореи, рассказала, почему решила не возвращаться к выступлениям за Россию.



В 2019 году Аввакумова намеревалась вновь сменить спортивное гражданство и выступать за Сербию, но не смогла получить разрешение.



«Почему после неудачи с гражданством Сербии вернулась в корейскую сборную? У меня были два варианта: Корея или Россия. Но Россия — вообще ни разу не вариант. Во-первых, там надо было заново оформлять все бумаги по переходу, и это заняло бы неизвестно сколько времени. А во-вторых, биатлон в России — это вообще какой-то отдельный вид спорта. Здесь у меня совершенно не было мотивации. Мне ничего не хотелось. Поэтому и решила вернуться в Корею и пока что не жалею», — рассказала Аввакумова в интервью «Спорт-экспрессу».



Аввакумова — серебряный призёр зимней Универсиады — 2015, чемпионка России, неоднократная победительница этапов Кубка России, чемпионка мира по летнему биатлону.