В IBU назвали главное условие восстановления полноправного членства СБР

Полноправное членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) может быть восстановлено только тогда, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет признано соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Сегодня состоялось продуктивное заседание рабочей группы по общим критериям IBU и СБР. Обсуждалась дорожная карта возвращения СБР полноправного членства. Понятно, что по критериям восстановления IBU СБР не может стать полноправным членом до тех пор, пока РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу ВАДА», — приводит слова представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.

Напомним, ограничение в правах СБР наступило в 2017 году — после серии нарушений, связанных с антидопинговыми правилами. Для рассмотрения вопроса восстановления СБР организации необходимо выполнить 12 критериев, среди которых и финансовые обязательства. В сентябре 2018 года IBU создал рабочую группу, которая должна отслеживать выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства.