Нойнер рассказала, как добывала алкоголь после победы на Олимпиаде в Ванкувере

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира по биатлону немка Магдалена Нойнер рассказала, как отмечала победу на Играх в Ванкувере.
«В Олимпийской деревне алкоголя не было, и вечером накануне обратного рейса я скрытно отправилась в магазин с бобслеистами. Мы покупали алкоголь в огромных количествах. Затем мы вернулись с огромной сумкой-холодильником, и, конечно же, чувствовали себя героями и хорошо отпраздновали. В Мюнхене во время автомобильного парада я вновь и вновь засыпала», — приводит слова Нойнер Sport 1.
Также биатлонистка рассказала, что во время торжественного приёма её не узнал премьер-министр родной для спортсменки земли Бавария Хорст Зеехофер: «Я подошла к нему, а он сказал: «Да, кто вы?» «Я Нойнер», — ответила я. Это был особенный момент».
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