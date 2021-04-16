Олимпийская чемпионка Анаис Бескон заразилась коронавирусом

Олимпийская чемпионка французская биатлонистка Анаис Бескон сообщила, что заразилась коронавирусом.
«Я знаю, что действительно не часто появлялась в «инстаграме» в последнее время… Но вы будете смеяться: я подхватила коронавирус. В конце концов, после моих бесчисленных тестов на коронавирус в этом году, моих ограничительных действий и всех моих стратегий по избеганию контактов я подхватила вирус после чемпионата Франции. Это не на шутку утомляет.
Но я должна была поблагодарить вас. Вы, мои партнёры, и вы, мои болельщики! Этот сезон так своеобразно заканчивается. Спасибо, что вы всегда со мной в этом прекрасном приключении. Даже если биатлон уже не тот, без фанатских трибун, мы всё равно отдаёмся с тем же рвением. Восстановившись, я снова отправлюсь на тренировку для нового приключения, на этот раз в направлении Пекина», — написала биатлонистка в своём «инстаграме».
Анаис Бескон — олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете, чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете и шестикратная вице-чемпионка мира.
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