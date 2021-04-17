«Человек перезагружается». Романов проведал Логинова на камчатском сборе

Журналист «Матч ТВ» Андрей Романов сделал фото с биатлонистом Александром Логиновым на Камчатке, где спортсмен вместе с другими членами сборной России проходит восстановительный сбор.
«Доехали до Саши. Рад был видеть. Человек перезагружается. Только посмотрите на него. Светлый. Это очень круто», — написал Романов в своём «инстаграме».
Сбор российских биатлонистов на Камчатке проходит с 13 по 29 апреля. В составе команды – Александр Логинов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Михаил Первушин и Андрей Вьюхин. Их возглавляет старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.
По итогам Кубка мира сезона 2020/2021 Логинов занял в мужском зачёте 17 место — наивысшее среди россиян, при этом в зачёте Союза биатлонистов России он стал только третьим.
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