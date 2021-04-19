Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе выступит на конференции СБР

Французский специалист Зигфрид Мазе, тренер мужской сборной Норвегии по биатлону, примет участие в онлайн-конференции, организованной Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
«Француз Зигфрид Мазе, который с сезона-2016/2017 тренирует мужскую сборную Норвегии, 21 апреля примет участие в работе IX Всероссийской научно-практической конференции «Современная система спортивной подготовки в биатлоне». Онлайн-конференция, организованная при помощи Союза биатлонистов России, состоится в Омске, в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Французский специалист выступит на ней дистанционно, его доклад носит название «Подготовка элитных биатлонистов в Норвегии».
На конференции также выступят председатель научно-методического совета СБР Владимир Барнашов, тренер женской сборной России Николай Загурский, заместитель руководителя аналитического управления Центра подготовки сборных команд России Андрей Крючков, глава федерации биатлона Омской области Яна Романова», — отмечается в сообщении СБР.
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