Александр Логинов: я – не закрытый человек, может, это какой-то образ

29-летний российский биатлонист Александр Логинов ответил на вопрос о том, считает ли он себя закрытым человеком.

«Закрытый ли я человек? Конечно, нет, может, это какой-то образ. Да, я действительно аккуратничаю с незнакомыми людьми. Но для многих это норма. Считаю себя достаточно коммуникабельным человеком.

С очень многими ребятами в команде мы тренируемся уже по 15 лет, общаемся, дружим. У нас, в общем-то, со всеми ребятами дружеские отношения», — сказал уроженец Саратова в эфире «Матч ТВ».

По итогам сезона-2020/2021 в общем зачёте Кубка мира Логинов занял 17-е место — наивысшее среди россиян, при этом в зачёте Союза биатлонистов России он впервые с 2018 году закончил сезон не на первой строчке, стал только третьим.

«Было обидно, что все от меня уходят». Александр Логинов — о самой сложной гонке в сезоне