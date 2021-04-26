Александр Логинов: я – не закрытый человек, может, это какой-то образ
29-летний российский биатлонист Александр Логинов ответил на вопрос о том, считает ли он себя закрытым человеком.
«Закрытый ли я человек? Конечно, нет, может, это какой-то образ. Да, я действительно аккуратничаю с незнакомыми людьми. Но для многих это норма. Считаю себя достаточно коммуникабельным человеком.
С очень многими ребятами в команде мы тренируемся уже по 15 лет, общаемся, дружим. У нас, в общем-то, со всеми ребятами дружеские отношения», — сказал уроженец Саратова в эфире «Матч ТВ».
По итогам сезона-2020/2021 в общем зачёте Кубка мира Логинов занял 17-е место — наивысшее среди россиян, при этом в зачёте Союза биатлонистов России он впервые с 2018 году закончил сезон не на первой строчке, стал только третьим.
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Исходя из результатов на национальном турнире, Александра можно было бы вообще не брать в сборную России.
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