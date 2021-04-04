Логинов полностью провалил чемпионат России. Что происходит с лучшим биатлонистом страны?

Чемпионат России по биатлону в 2021 году был для болельщиков не менее интересным, чем некоторые этапы Кубка мира. Классная борьба в каждой гонке; сумасшедший прорыв Натальи Ушкиной, которая обыграла всю сборную России и теперь переходит в команду Румынии; ожесточённое сражение Елисеева, Латыпова, Бабикова, Гараничева и Поршнева. И только многолетнего лидера сборной России Александра Логинова почти не было видно.
Саша полностью провалил чемпионат России. Исходя из его результатов, его можно было бы вообще не брать в национальную сборную. Что же происходит с лучшим биатлонистом страны?
Потеря мотивации или проблемы со здоровьем?
В спринте Логинов был десятым с тремя промахами.
В гонке преследования Саша не попал даже в топ-15, финишировал на 16-м месте. Чемпион мира допустил шесть промахов, причём четыре из них пришлись на один рубеж.
В эстафетной гонке он тоже не сумел помочь сборной Тюменской области. Логинов бежал на втором этапе, принял эстафету в минуте позади лидера, а передал её почти в двух.
В масс-старте Логинов участия не принимал.
Главной проблемой для Александра была стрельба. Катастрофическое количество промахов не позволяло россиянину включиться в борьбу. Но давайте будем до конца честны. Лыжный ход Логинова также нельзя назвать отличным, даже на национальном уровне, хотя буквально год назад ему в этом компоненте в России не было равных.
Это потеря мотивации или проблемы со здоровьем?
На этот вопрос должен ответить сам Логинов. В любом случае хочется надеяться, что Александр разберётся со всеми своими недугами – будь то физическое состояние или психологическое. Разбрасываться такими спортсменами наш биатлон точно не имеет права.
На чемпионате России Логинов не заслужил право выступать за сборную в следующем сезоне. Но в команде он, конечно, будет, поскольку занял место в топ-25 на Кубке мира. Хочется надеяться, что Александр в конце сезона просто расслабился, зная, что ему не надо проходить отбор.
Ушкина снова на коне
Заключительная гонка в женской части чемпионата России снова завершилась триумфом Натальи Ушкиной, которая отказалась от российского паспорта и собирается выступать за сборную Румынии. Наталья в масс-старте стала второй, уступив лишь Ларисе Куклиной. Таким образом, Ушкина не опускалась ниже второго места ни в одной из гонок национального первенства. Два вторых и одно первое место – и такую спортсменку мы теряем?
Виктория Сливко отметилась третьим местом в гонке с общего старта. И теперь она тоже входит в число кандидатов на место в сборной на олимпийский сезон. В женской сборной России конкуренция будет серьёзной. Да, это не мировой топ-уровень, но тоже неплохо.
Провал Тюмени, поражение Ханты-Мансийска
Чемпионат России завершился мужской эстафетной гонкой. Победу в ней одержала команда Башкортостана, в которой блистали Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Впервые за последние пять лет сборная Ханты-Мансийска не сумела выиграть в этом виде. На этот раз Поршнев и компания стали вторыми. Отметим и третье место сборной Москвы. Столичный регион включается в серьёзную борьбу благодаря Матвею Елисееву и Кариму Халили.
И, конечно же, большое внимание привлёк провал сборной Тюменской области, за которую выступали такие звёзды, как Александр Логинов и Евгений Гараничев. Но у чемпиона мира и призёра Олимпийских игр не получилось вытащить команду к медалям. Так или иначе, на чемпионате России было весело, а теперь наступает межсезонье, которое должно получиться едва ли менее интригующим. Ведь до Олимпиады остаётся всего девять месяцев.
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