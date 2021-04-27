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«Это даёт шанс молодёжи тянуться за лидерами». Цветков — о делении сборной на группы

«Это даёт шанс молодёжи тянуться за лидерами». Цветков — о делении сборной на группы
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Максим Цветков поделился своим мнением насчёт разделения сборной России на группы в преддверии нового сезона.

«Разделение даёт преимущества. Лидеры команды будут находиться в разных группах, и теперь у каждой из них будут сильные биатлонисты в составе. У молодых появится шанс за кем-то тянуться: в одной команде — основной состав, в другом — юниоры. Надеюсь, что решение по комплектованию составов принималось исходя из желаний самих спортсменов.

Я ещё на чемпионате России переговорил с тренерами команды, высказав свою позицию. Сообщил, что буду ждать списки и лишь в случае утверждения смогу что-либо говорить. Я — спортсмен, решаю свои задачи.

То, что я оказался в группе Башкирова, это, как мне кажется, логично. Я провёл с ним прошлый сезон, а также пересекался в юниорской команде, работал в олимпийский сезон — 17/18. Мы продуктивно отработали. Сергей Геннадьевич слушал меня, давая то, что было нужно.

Я бы закончил карьеру, если бы у меня не было цели попасть на Кубок мира и Олимпиаду», — рассказал Цветков «Р-Спорту».

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