Валерия Васнецова показала фото с отдыха на Кубе
Российская биатлонистка Валерия Васнецова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка показала фото с отдыха на Кубе.
Фото: «Инстаграм» Валерии Васнецовой
23-летняя Васнецова — чемпионка России, победительница Универсиады в Красноярске 2019 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров, мастер спорта России.
В марте 2017 года Валерия дебютировала на Кубке IBU на этапе в Отепя. Она заняла четвёртые места в спринте и в смешанной эстафете.
17 марта 2017 года Васнецова провела первую гонку в Кубке мира на этапе в Хольменколлене. В спринте она заняла 79-е место. В очковую зону впервые попала 6 декабря 2018 в индивидуальной гонке в Поклюке — 13-е место.
Васнецова вошла в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон.
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