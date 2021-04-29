Валерия Васнецова показала фото с отдыха на Кубе

Российская биатлонистка Валерия Васнецова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка показала фото с отдыха на Кубе.

Фото: «Инстаграм» Валерии Васнецовой

23-летняя Васнецова — чемпионка России, победительница Универсиады в Красноярске 2019 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров, мастер спорта России.

В марте 2017 года Валерия дебютировала на Кубке IBU на этапе в Отепя. Она заняла четвёртые места в спринте и в смешанной эстафете.



17 марта 2017 года Васнецова провела первую гонку в Кубке мира на этапе в Хольменколлене. В спринте она заняла 79-е место. В очковую зону впервые попала 6 декабря 2018 в индивидуальной гонке в Поклюке — 13-е место.

Васнецова вошла в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон.