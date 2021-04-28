Светлана Миронова сфотографировалась в откровенном купальнике на пляже в Дубае
Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала фото в откровенном купальнике с отдыха в Дубае (ОАЭ).
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой
Подписчики так отреагировали на фото биатлонистки:
«Хорошо отдохнуть, набраться сил».
«Красиво».
«Света, ты супер».
«Красотуля».
«Вау, какой шикарный вид».
«Отличного отдыха и новых побед».
В общем зачёте Кубка мира Светлана заняла 19-е место, обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф. Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.
Миронова вошла в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон. Она будет готовиться в группе Михаила Шашилова.
Лыжница Вероника Степанова: я была бы быстрее Светланы Мироновой
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
10:54
-
08:25
-
00:06
- 27 апреля 2021
-
22:44
-
18:51
-
16:40
-
16:22
-
12:44
-
12:16
-
11:17
-
10:51
-
08:20
- 26 апреля 2021
-
22:37
-
21:52
-
20:46
-
17:09
-
15:34
-
15:09
-
14:31
-
13:57
-
13:23
-
13:15
-
12:49
-
11:51
-
10:44
-
09:40
-
09:35
-
00:34
- 25 апреля 2021
-
23:49
-
13:19
-
13:03
- 24 апреля 2021
-
21:14
-
10:39
-
00:39
-
00:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам