Светлана Миронова сфотографировалась в откровенном купальнике на пляже в Дубае

Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала фото в откровенном купальнике с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой

Подписчики так отреагировали на фото биатлонистки:

«Хорошо отдохнуть, набраться сил».

«Красиво».

«Света, ты супер».

«Красотуля».

«Вау, какой шикарный вид».

«Отличного отдыха и новых побед».

В общем зачёте Кубка мира Светлана заняла 19-е место, обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф. Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.

Миронова вошла в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон. Она будет готовиться в группе Михаила Шашилова.