Объявлен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил предварительный состав на сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба СБР. У мужчин и женщин будут по две группы для подготовки к олимпийскому сезону.



Состав сборной России. Мужчины

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.



Группа Сергея Башкирова: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин, Михаил Цветков.



Женщины

Группа Михаила Шашилова: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Виктория Сливко.

Группа Евгения Куваева: Евгения Павлова-Буртасова, Татьяна Акимова.

Мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций. Женская команда стала шестой и потеряла максимальную квоту.