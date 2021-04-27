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Объявлен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022

Объявлен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил предварительный состав на сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба СБР. У мужчин и женщин будут по две группы для подготовки к олимпийскому сезону.

Состав сборной России. Мужчины
Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.

Группа Сергея Башкирова: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин, Михаил Цветков.

Женщины
Группа Михаила Шашилова: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Виктория Сливко.

Группа Евгения Куваева: Евгения Павлова-Буртасова, Татьяна Акимова.

Мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций. Женская команда стала шестой и потеряла максимальную квоту.

Евгении Павловой вслед за Халили запретили самостоятельно готовиться к сезону
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