Союз биатлонистов Норвегии поддержал отмену запрета симуляторов высокогорья

В Союзе биатлонистов Норвегии поддержали отмену запрета на использование симуляторов высотных условий для спортсменов. Об этом сообщает издание NRK.

Ранее с инициативой отменить запрет на симуляторы высокогорья выступила Федерация лёгкой атлетики Норвегии. Спортивный совет поддержал эту идею.

«Как по мне, всё просто: то, что разрешено делать всем остальным, должно быть разрешено и нам. Думаю, это здорово, и я рад, что наша ассоциация смотрим в будущее», — сказал лидер мужской сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бё.

Ожидается, что окончательное решение по поводу возможного снятия запрета на использование симуляторов высокогорья будет принято на заседании национального олимпийского комитета Норвегии в мае.