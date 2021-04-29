Союз биатлонистов Норвегии поддержал отмену запрета симуляторов высокогорья
В Союзе биатлонистов Норвегии поддержали отмену запрета на использование симуляторов высотных условий для спортсменов. Об этом сообщает издание NRK.
Ранее с инициативой отменить запрет на симуляторы высокогорья выступила Федерация лёгкой атлетики Норвегии. Спортивный совет поддержал эту идею.
«Как по мне, всё просто: то, что разрешено делать всем остальным, должно быть разрешено и нам. Думаю, это здорово, и я рад, что наша ассоциация смотрим в будущее», — сказал лидер мужской сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бё.
Ожидается, что окончательное решение по поводу возможного снятия запрета на использование симуляторов высокогорья будет принято на заседании национального олимпийского комитета Норвегии в мае.
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