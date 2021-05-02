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Минспорт РФ подведёт итоги выступления биатлонистов в этом сезоне 12 мая

Минспорт РФ подведёт итоги выступления биатлонистов в этом сезоне 12 мая
Биатлон 0
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Итоги выступления биатлонистов в предолимпийском сезоне будут подведены на заседании Экспертного совета Министерства спорта Российской Федерации.

«Экспертный совет министерства спорта, посвященный выступлению биатлонистов, должен собраться 12 мая», — сообщили в Минспорте РФ.

На прошедшем в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года чемпионате мира по биатлону сборная России заняла 7-9-е места, поделив их с командами Беларуси и Украины, завоевав одну бронзовую медаль. Её нашей сборной принесла мужская эстафетная гонка, в которой участие приняли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В общем мужском зачёте среди россиян лучший результат у Александра Логинова — 17-е место. У женщин — Светлана Миронова, занявшая 19-е место. В Кубке наций и мужская, и женская команды заняли пятое место.

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