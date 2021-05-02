Объявлен состав сборной Италии по биатлону на сезон-2021/2022

На официальном сайте Федерации лыжных видов спорта Италии появился состав команды для подготовки к биатлонному сезону-2021/2022.
Состав сборной Италии. Мужчины
Список А: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Дидье Бьона, Даниэле Каппеллари, Томмазо Джакомель, Томас Бормолини и Патрик Браунхофер.
Список B: Микеле Молинари, Даниэль Фаунер, Седрик Кристилль, Джакопо Леонезио и Давид Цингерле.
Женщины
Список А: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Микела Каррара и Ребекка Пасслер.
Список B: Самуэла Комора, Ирен Лардшнайдер, Беатриче Трабукки, Линда Цингерле, Мартина Трабукки и Элеонора Фаунер.
В прошедшем сезоне мужская сборная Италии заняла шестое место в общем зачёте Кубка наций, женская команда — девятое. Первый этап нового сезона Кубка мира-2021/2022 предварительно пройдёт в финском Контиолахти в конце ноября.
- 2 мая 2021
-
16:20
-
15:36
-
13:54
-
11:38
-
09:28
-
00:24
- 1 мая 2021
-
21:58
-
21:06
-
17:27
-
14:43
-
13:03
-
10:34
-
09:49
- 30 апреля 2021
-
21:25
-
19:46
-
14:42
-
08:28
- 29 апреля 2021
-
23:34
-
18:51
-
18:02
-
17:27
-
16:51
-
13:39
-
13:07
-
12:55
-
10:46
-
00:50
- 28 апреля 2021
-
17:45
-
16:55
-
13:17
-
10:54
-
08:25
-
00:06
- 27 апреля 2021
-
22:44
-
18:51