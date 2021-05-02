Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Объявлен состав сборной Италии по биатлону на сезон-2021/2022

Объявлен состав сборной Италии по биатлону на сезон-2021/2022
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

На официальном сайте Федерации лыжных видов спорта Италии появился состав команды для подготовки к биатлонному сезону-2021/2022.

Состав сборной Италии. Мужчины
Список А: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Дидье Бьона, Даниэле Каппеллари, Томмазо Джакомель, Томас Бормолини и Патрик Браунхофер.

Список B: Микеле Молинари, Даниэль Фаунер, Седрик Кристилль, Джакопо Леонезио и Давид Цингерле.

Женщины
Список А: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Микела Каррара и Ребекка Пасслер.

Список B: Самуэла Комора, Ирен Лардшнайдер, Беатриче Трабукки, Линда Цингерле, Мартина Трабукки и Элеонора Фаунер.

В прошедшем сезоне мужская сборная Италии заняла шестое место в общем зачёте Кубка наций, женская команда — девятое. Первый этап нового сезона Кубка мира-2021/2022 предварительно пройдёт в финском Контиолахти в конце ноября.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021