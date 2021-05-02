Объявлен состав сборной Италии по биатлону на сезон-2021/2022

На официальном сайте Федерации лыжных видов спорта Италии появился состав команды для подготовки к биатлонному сезону-2021/2022.



Состав сборной Италии. Мужчины

Список А: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Дидье Бьона, Даниэле Каппеллари, Томмазо Джакомель, Томас Бормолини и Патрик Браунхофер.



Список B: Микеле Молинари, Даниэль Фаунер, Седрик Кристилль, Джакопо Леонезио и Давид Цингерле.



Женщины

Список А: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Микела Каррара и Ребекка Пасслер.



Список B: Самуэла Комора, Ирен Лардшнайдер, Беатриче Трабукки, Линда Цингерле, Мартина Трабукки и Элеонора Фаунер.



В прошедшем сезоне мужская сборная Италии заняла шестое место в общем зачёте Кубка наций, женская команда — девятое. Первый этап нового сезона Кубка мира-2021/2022 предварительно пройдёт в финском Контиолахти в конце ноября.