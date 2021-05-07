Касперович и Норицын решили остаться в сборной Болгарии по биатлону

Российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын решили продолжить сотрудничество со сборной Болгарии по биатлону, которое началось в сезоне-2020/2021. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя Федерации биатлона Болгарии.
«Они продолжат работать со сборной Болгарии», — сообщил источник.
63-летний Касперович является личным тренером чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова. Ранее специалист возглавлял сборную России по биатлону. Что касается Норицына, то он был старшим тренером женской национальной команды.
В сезоне-2020/2021 лучшим представителем сборной Болгарии на Кубке мира стал Владимир Илиев, занявший 42-е место в общем зачёте. У женщин сильнейшей представительницей страны стала Милена Тодорова, ставшая 46-й.
- 7 мая 2021
-
11:30
-
10:22
-
09:24
-
08:34
- 6 мая 2021
-
21:26
-
19:11
-
12:04
-
10:33
-
09:30
-
09:08
- 5 мая 2021
-
23:19
-
15:49
-
12:54
-
11:00
- 4 мая 2021
-
23:38
-
17:18
-
09:24
-
08:49
- 3 мая 2021
-
19:45
-
15:20
-
14:32
-
13:59
-
13:03
-
09:56
-
08:40
- 2 мая 2021
-
18:41
-
16:20
-
15:36
-
13:54
-
11:38
-
09:28
-
00:24
- 1 мая 2021
-
21:58
-
21:06
-
17:27