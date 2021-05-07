Касперович и Норицын решили остаться в сборной Болгарии по биатлону

Российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын решили продолжить сотрудничество со сборной Болгарии по биатлону, которое началось в сезоне-2020/2021. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя Федерации биатлона Болгарии.

«Они продолжат работать со сборной Болгарии», — сообщил источник.

63-летний Касперович является личным тренером чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова. Ранее специалист возглавлял сборную России по биатлону. Что касается Норицына, то он был старшим тренером женской национальной команды.

В сезоне-2020/2021 лучшим представителем сборной Болгарии на Кубке мира стал Владимир Илиев, занявший 42-е место в общем зачёте. У женщин сильнейшей представительницей страны стала Милена Тодорова, ставшая 46-й.