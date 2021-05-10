Биатлонистка Ирина Старых завершила карьеру

Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила карьеру. Об этом рассказал Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляла 33-летняя спортсменка.
«Она завершила карьеру. После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться», — приводит слова Кугаевского ТАСС.
Из-за проблем со спиной Старых пропустила сезон-2020/2021. Ранее она была замешана в допинг-скандале. В сезоне-2013/2014 спортсменка дважды финишировала в первой тройке на этапах Кубка мира, вскоре после этого в её допинг-пробе обнаружили эритропоэтин, за что её дисквалифицировали на три года.
Помимо четырёх золотых медалей чемпионатов Европы на счету Старых золото Универсиады, завоёванное в смешанной эстафете в 2009 году.
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