Этап Кубка мира по биатлону в Беларуси исключён из календаря на сезон-2021/2022

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) согласовал окончательный вариант календаря Кубка мира на сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба IBU.

Главным изменением стало исключение из календаря этапа Кубка мира, который должен был пройти в Раубичах (Беларусь) с 3 по 6 марта 2022 года. Решение мотивировано текущей ситуацией в стране. Соревнования перенесены в Контиолахти (Финляндия). В программе этапа — женская и мужская эстафеты, а также спринтерские гонки и пасьюты.

Финский этап должен был открывать сезон, но после этих изменений два первых этапа Кубка мира примет Эстерсунд (Швеция). Там биатлонисты будут соревноваться с 26 ноября по 5 декабря. До Олимпиады в Пекине также пройдут этапы в Австрии, Франции, Германии и Италии, а после Игр — в Финляндии, Эстонии и Норвегии.