Солтаганова: в Норвегии фармакологию используют не для результатов. В отличие от России

Бывшая российская биатлонистка Варвара Солтаганова, которая в настоящее время работает в Федерации биатлона Норвегии, сравнила подходы двух стран к фармакологии.

«Если у человека астма, это часто прослеживается в раннем возрасте. Как правило, с этих лет у тебя есть рецепт на медикаменты. В отличие от России, фармакологию (в Норвегии. — Прим. «Чемпионата») используют, чтобы вылечить или компенсировать болезнь, но никак не для того, чтобы получить лучшие результаты. Те же добавки тоже всегда идут по назначению.

Российские спортсмены, с которыми я говорила, считают, что прием БАДов и разрешённой фармакологии – неотъемлемая часть спорта высших достижений. Если ты спортсмен, то должен принимать, чтобы поддерживать функцию. Приём препаратов становится особенно актуален с возрастом», — приводит слова Солтагановой Sports.ru.