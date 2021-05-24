Солтаганова: в Норвегии фармакологию используют не для результатов. В отличие от России

Бывшая российская биатлонистка Варвара Солтаганова, которая в настоящее время работает в Федерации биатлона Норвегии, сравнила подходы двух стран к фармакологии.
«Если у человека астма, это часто прослеживается в раннем возрасте. Как правило, с этих лет у тебя есть рецепт на медикаменты. В отличие от России, фармакологию (в Норвегии. — Прим. «Чемпионата») используют, чтобы вылечить или компенсировать болезнь, но никак не для того, чтобы получить лучшие результаты. Те же добавки тоже всегда идут по назначению.
Российские спортсмены, с которыми я говорила, считают, что прием БАДов и разрешённой фармакологии – неотъемлемая часть спорта высших достижений. Если ты спортсмен, то должен принимать, чтобы поддерживать функцию. Приём препаратов становится особенно актуален с возрастом», — приводит слова Солтагановой Sports.ru.
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