Елена Пидгрушная: после олимпийского золота я про биатлон не хотела слышать полгода

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная дала большое интервью журналистам, в котором рассказала про свою карьеру и работу в министерстве молодёжи и спорта.
«Раньше я на спорт совсем по-другому смотрела. А когда уже сознательно возвращалась из министерства в спорт – тогда понимала, что это совсем другое. Я чётко понимала: зачем я туда иду. Это была совсем другая Лена, которая была до министерства и после. Это был совсем другой азарт, я стала воспринимать спорт по-другому.
Получалось так, что из года в год приходит апрель, вместо того, чтобы отдохнуть после Кубка мира, мы на тренировки. У меня институт – какой институт, надо тренироваться. Дошло до того, что после олимпийского золота я про биатлон не хотела слышать полгода. Я настолько перегорела.
Всё равно, что мы выиграли. Да, это радость для всей страны. Но я не хотела ничего слышать, я ненавидела этот спорт, не хотела ничего знать. Приехав домой, сказала, что биатлон – табу, тема не поднимается. Потом мне предложили пойти в министерство.
Я шла не на паузу, я полностью шла. Никому ничего не сказала. Только через полгода меня отпустило, стало более-менее адекватно всё восприниматься. Я подумала, что неправильно поступила. Позвонила Брынзаку и извинилась, что ничего не сказала, не объявила.
У меня был пик карьеры на момент ухода, но я была под ноль пуста. За счёт того, что мне физически тренеры не дали отдыха. Когда я вернулась – пришёл Урош, а у него совсем другая методика. Год работаем, апрель – всё, не хочу вас ни видеть, ни слышать, делайте, что хотите.
Месяц свободы, меня как из тюрьмы выпустили. Я могу сходить к друзьям, выпить вина, просто отдохнуть, никому не отчитываться, не бегать кроссы каждый день», — цитирует Пидгрушную ua.tribuna.com.
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