Васильев — о провале сборной России на Евро-2020: дело не в Черчесове, а в самой системе!

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление сборной России по футболу на Евро-2020.

Российские футболисты заняли последнее место в группе, одержав лишь одну победу, и не сумели выйти в плей-офф.

«Оцениваю, как и большинство болельщиков в нашей стране, – отрицательно. Это связано прежде всего с системными ошибками в управлении футболом в России. Футбол у нас, совершенно очевидно, перекачан деньгами, и из-за этого мотивация у спортсменов теряется. Дело не конкретно в этих футболистах, а в целом, у любого человека, когда его заваливают деньгами, пропадает какая-либо мотивация. С этим уже ничего не поделать.

Надо просто опуститься на землю и реалистично подходить к этому вопросу. Не государство должно поддерживать профессиональные клубы, а частные инвесторы. Только в этом случае, когда частный инвестор будет платить за тех спортсменов, которых он выбирает, футболисты будут бороться за те зарплаты. Они будут действительно стараться показать свой лучший результат. А когда даже те, кто сидит на лавке, получают космические зарплаты, как это может дать результат? Никак! Дело ведь не в этом составе команды, не в Черчесове, дело в самой системе! Она совершенно неправильная.

Государство должно уйти из управления футбола – это главное условие для дальнейших успешных выступлений и достижений целей. Только тогда появятся ребята, которых будут поддерживать, и они будут стараться удержаться на достойном уровне. Вот им можно платить большие деньги, а всех остальных на простую зарплату, как у обычных людей, 35-50 тысяч рублей», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».