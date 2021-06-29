Вирер ответила на критику Самуэльссона и Дале по поводу её передвижений на вертолёте

31-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая сезон-2020/2021 на пятой строчке общего зачёта Кубка мира, ответила на критику со стороны шведа Себастиана Самуэльссона и норвежца Йоханнеса Дале. Биатлонистов смущало участие Вирер в эко-инициативе от IBU из-за того, что итальянка преимущественно передвигается на вертолёте.
«Сожалею о том, что данная критика возникла на фоне прекрасной инициативы IBU. Я нахожусь в абсолютной гармонии с собой, и мне повезло иметь возможность иногда передвигаться быстрее, ведь на мне лежат многочисленные обязательства. Это средство передвижения имеет решающее значение в моей жизни, потому что с помощью него я могу активно тренироваться и выполнять возложенные на меня обязательства, за что спасибо моему спонсору, который в редких случаях предоставляет мне свои услуги. Кроме того отмечу, что возможность отказаться от постоянных поездок в микроавтобусе положительно сказывается на моих проблемах со спиной, которые были раньше.
Честно говоря, мне было бы интересно узнать, сколько спортсменов, оказавшись на моём месте, в том числе те, кто критикует меня, отказались бы от возможности передвигаться на вертолёте в напряжённые для себя дни.
Мне сложно постоянно держать руку на пульсе. Возможно, некоторые не понимают, насколько тяжело выполнять обязательства перед спонсорами и одновременно тренироваться с высокой интенсивностью. В любом случае мне всегда были небезразличны вопросы сохранения окружающей среды. Я доказывала это многочисленными инициативами и буду продолжать делать это в будущем», — цитирует Вирер Fondo Italia.
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