Канделаки отреагировала на включение Губерниева в список угроз нацбезопасности Украины

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение властей Украины о включении комментатора Дмитрия Губерниева в список угроз национальной безопасности.

«Ну конечно, Дима Губерниев создает угрозу Украине. И США, и всему миру он угрозу создаёт. Ведь так громко кричать «Россия!» не умеет никто. И Дима будет продолжать это делать.

Дай бог ему здоровья. Потому что когда ты говоришь от души, когда ты являешься искренним голосом страны на мировой спортивной арене, то остановиться невозможно. А вероятность того, что люди из других стран присоединятся к этому хору голосов, скандирующих «Россия! Россия!», становится всё больше и больше.

Да, Дмитрий Губерниев и есть наше самое главное информационное оружие, работающее без осечек. До встречи на Олимпиаде», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.