Стало известно, где и когда пройдёт чемпионат России-2022 по биатлону
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, где и когда пройдёт чемпионат России 2022 года по биатлону.
«Чемпионат России по биатлону в 2022 году пройдет в конце марта в Тюмени», — приводит слова Майгурова ТАСС.
В 2021 году чемпионат России по биатлону состоялся в Ханты-Мансийске. У мужчин в спринте в первую тройку попали Матвей Елисеев, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, в гонке преследования — Латыпов, Елисеев и Цветков, в масс-старте — Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Алексей Шевченко. У женщин в спринте в первую тройку вошли Евгения Павлова, Наталья Ушкина и Ирина Казакевич, в гонке преследования — Ушкина, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева, в масс-старте — Куклина, Ушкина и Виктория Сливко.
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