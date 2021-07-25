Гербулова и Абашев выиграли отборочные соревнования к ЧМ в суперспринте

В Дёмино (Ярославская область) состоялись отборочные соревнования к чемпионату мира по летнему биатлону. Спортсмены соревновались в суперспринте. Среди взрослых спортсменов первенствовали Наталья Гербулова и Дмитрий Абашев. В соревнованиях юниоров лучшими были Амина Иванова и Даниил Усов.
Летний биатлон. Чемпионат России. Отборочные соревнования к чемпионату мира
Суперспринт. Женщины
1. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 20:31.6 (3)
2. Тамара Дербушева (Свердловская область) +16.0 (3)
3. Маргарита Васильева (Красноярский край) +35.0 (3)
Юниорки
1. Амина Иванова (Смоленская область) – 21:35.4 (3)
2. Полина Плюснина (Мордовия) +23.7 (5)
3. Ксения Довгая (ХМАО-Югра) +26.0 (3)
Мужчины
1. Дмитрий Абашев (ЯНАО) – 18:16.2 (1)
2. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +9.4 (3+0)
3. Алексей Чулев (ЯНАО) +20.5 (3)
Юниоры
1. Даниил Усов (Пермский край) – 19:06.2 (5)
2. Дмитрий Шамукаев (Санкт-Петербург) +5.0 (2)
3. Евгений Фадеев (Санкт-Петербург) +9.4 (4)
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