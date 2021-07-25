Гербулова и Абашев выиграли отборочные соревнования к ЧМ в суперспринте

В Дёмино (Ярославская область) состоялись отборочные соревнования к чемпионату мира по летнему биатлону. Спортсмены соревновались в суперспринте. Среди взрослых спортсменов первенствовали Наталья Гербулова и Дмитрий Абашев. В соревнованиях юниоров лучшими были Амина Иванова и Даниил Усов.

Летний биатлон. Чемпионат России. Отборочные соревнования к чемпионату мира

Суперспринт. Женщины



1. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 20:31.6 (3)

2. Тамара Дербушева (Свердловская область) +16.0 (3)

3. Маргарита Васильева (Красноярский край) +35.0 (3)



Юниорки



1. Амина Иванова (Смоленская область) – 21:35.4 (3)

2. Полина Плюснина (Мордовия) +23.7 (5)

3. Ксения Довгая (ХМАО-Югра) +26.0 (3)

Мужчины



1. Дмитрий Абашев (ЯНАО) – 18:16.2 (1)

2. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +9.4 (3+0)

3. Алексей Чулев (ЯНАО) +20.5 (3)



Юниоры



1. Даниил Усов (Пермский край) – 19:06.2 (5)

2. Дмитрий Шамукаев (Санкт-Петербург) +5.0 (2)

3. Евгений Фадеев (Санкт-Петербург) +9.4 (4)