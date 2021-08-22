Экс-лыжница Стина Нильссон выиграла спринт на летнем чемпионате Швеции по биатлону
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон одержала победу в спринте на летнем чемпионате Швеции по биатлону. Второй финишировала Эльвира Эберг, третьей – её старшая сестра Ханна.
Нильссон допустила два промаха на «лёжке» и чисто отстреляла «стойку». Ближайшая соперница проиграла Стине 5,8 секунды.
Напомним, в марте 2020 года 28-летняя лыжница Нильссон объявила о переходе в биатлон. На дебютном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) шведка заняла 26-е и 22-е места в спринте и гонке преследования соответственно. Будучи лыжницей Нильссон завоевала медаль Олимпиады-2018 в личном спринте, также она является двукратной чемпионкой мира.
Отметим, что у мужчин стартовую гонку национального чемпионата выиграл Себастиан Самуэльссон.
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