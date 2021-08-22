Ханна Эберг — о совмещении Олимпиады и Кубка мира: решим, какие гонки будем пропускать
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Шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала о планах на новый сезон. Она сообщила, что будет пропускать гонки этапов Кубка мира ради подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).
«Вся подготовка направлена на то, чтобы быть в лучшей форме в феврале. Олимпиада приоритетнее общего зачёта Кубка мира.
На данный момент вероятность, что я буду ездить и в Пекине, и на этапах Кубка, небольшая. Пробежать все гонки не входит в мой план. Олимпиада — это главный фокус для меня сейчас. Решим, что будем пропускать, по мере приближения Игр. Под вопросом остаются гонки после Рождества», — приводит слова Эберг Expressen.
Сейчас Ханна Эберг принимает участие в чемпионате Швеции по летнему биатлону, который проходит в Соллефтео.
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