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Дмитрий Шамукаев завоевал бронзу ЧМ среди юниоров по летнему биатлону в суперспринте

Дмитрий Шамукаев завоевал бронзу ЧМ среди юниоров по летнему биатлону в суперспринте
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Чех Витезслав Горниг стал победителем суперспринта среди юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. Вторым финишировал его соотечественник Томаш Микиска.

Лучший результат из россиян показал Дмитрий Шамукаев, занявший третье место. На четырёх огневых рубежах Дмитрий допустил два промаха.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Суперспринт. 7,5 км. Юниоры

1. Витезслав Горниг (Чехия) – 20.00,2 (3).
2. Томаш Микиска (Чехия) – отставание 1,4 (3).
3. Дмитрий Шамукаев (Россия) +11,6 (2)…
6. Даниил Усов (Россия) +25,2 (5)…
13. Андрей Ващенко (Россия) +49,3 (4).
14. Денис Рощупкин (Россия) +54,3 (5)…
17. Даниил Фомин (Россия) +1.10,3 (3)…
24. Евгений Фадеев (Россия) +2.04,8 (8).

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