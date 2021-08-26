Дмитрий Шамукаев завоевал бронзу ЧМ среди юниоров по летнему биатлону в суперспринте

Чех Витезслав Горниг стал победителем суперспринта среди юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. Вторым финишировал его соотечественник Томаш Микиска.

Лучший результат из россиян показал Дмитрий Шамукаев, занявший третье место. На четырёх огневых рубежах Дмитрий допустил два промаха.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия

Суперспринт. 7,5 км. Юниоры

1. Витезслав Горниг (Чехия) – 20.00,2 (3).

2. Томаш Микиска (Чехия) – отставание 1,4 (3).

3. Дмитрий Шамукаев (Россия) +11,6 (2)…

6. Даниил Усов (Россия) +25,2 (5)…

13. Андрей Ващенко (Россия) +49,3 (4).

14. Денис Рощупкин (Россия) +54,3 (5)…

17. Даниил Фомин (Россия) +1.10,3 (3)…

24. Евгений Фадеев (Россия) +2.04,8 (8).