Бабиков и Латыпов заразились энтеровирусом на сборах в Сочи

Биатлонисты сборной России Антон Бабиков и Эдуард Латыпов заразились энтеровирусной инфекцией на сборах в Сочи. Об этом рассказал старший тренер национальной команды Юрий Каминский.

«Сами сборы проходят неплохо. Очень много раз мы собирались здесь летом, однако каждый раз они сопровождались энтеровирусной инфекцией, которую на этот раз подхватили Бабиков и Латыпов», — рассказал Каминский в видео, выложенном в YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).

В сезоне-2020/2021 Бабиков с 21 очком занял 76-е место в личном зачёте Кубка мира, Латыпов, на счету которого 491 очко, стал 18-м. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов: 541 очко и 17-е место. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё (1052 очка).