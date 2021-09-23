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Таштимеров — о чемпионате России: старт под третьим номером? Это не обидно

Таштимеров — о чемпионате России: старт под третьим номером? Это не обидно
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Российский биатлонист Денис Таштимеров прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону.

«Очень доволен. Я пытался повторить прошлогодний результат. Тогда у меня тоже было четыре ноля. Сегодня рассчитывал только на ноль. Во время стрельбы много думал, ценил каждый выстрел. Работал, старался. 20 км — это коварная гонка, но силы остались. Не скажу, что берёг себя, работал в своём режиме, просто взял один темп и старался его держать. В команде прекрасные отношения, с парнями ладим. Они делятся с нами опытом, может, я с ними чем-то делюсь.

Старт под третьим номером? Это не обидно. Я вчера с тренерами разговаривал и рассчитывал на первую группу. Мне, наоборот, лучше стартовать в начале и не думать много, а самому задавать темп», — сказал Таштимеров в эфире «Матч ТВ».

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