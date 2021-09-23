«Бред и враньё!» Васильев жёстко раскритиковал за «отговорки» тренеров России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал то, что лидеры сборной России по биатлону пропускают летний чемпионат страны, который проходит в Тюмени.

«Мне не очень понятна позиция наших старших тренеров: почему они не привезли основных спортсменов на чемпионат страны? Это очень серьёзно. Это вообще никуда не годится. Нивелируется статус чемпионата страны до первенства водокачки, прошу прощения. Это что такое? Посмотрите на чемпионаты Норвегии и Франции — все лидеры бегут. У нас же тренеры прямо какие-то великие стратеги…

Наверняка здесь будут отговорки в виде какого-то мифического стратегического плана в преддверии Олимпиады. Но это бред, это враньё! Никакого плана у них нет. Какой план у Шашилова? Мы видели, как он на зимнем чемпионате страны поставил топовый состав за Свердловскую область — они только четвёртое место в эстафете заняли! Это его стратегический план? Там ничего вообще быть не может. Просто безобразие!» — цитирует Васильева «Матч ТВ».