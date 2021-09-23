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Богалий — о ЧР: у нас огромная страна. Много вопросов, почему всего 40 девочек и 65 мужчин

Богалий — о ЧР: у нас огромная страна. Много вопросов, почему всего 40 девочек и 65 мужчин
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Также бывшая биатлонистка поделилась мнением о физической форме спортсменов сборной.

«Радует, что Антон Бабиков — лучший в команде. Но не радует то, что в целом мы не так хорошо прогрессируем, как хотелось бы. В плане стрельбы ребята заметно лучше выступили, нежели девчонки. Может, конечно, это связано с погодными условиями непосредственно в гонке. Хотя во время трансляции говорили, что у девочек ветер был 2 метра в секунду: работать при таком ветре не то что можно, а нужно. Индивидуальная гонка — классическая дисциплина, с которой начался биатлон. Поэтому стрелять нужно максимально чисто. Мы не должны вообще штрафоваться, у нас нет резервов. Хочется увидеть в спринте идеальную стрельбу.

Я всё понимаю, есть индивидуальные планы подготовки и прочее, но если спортсмен готовится к сезону, то летний чемпионат России для него — лакмусовая бумажка. Всегда сборная команда бежала в полном объеме. Я помню 2011 год, когда система отбора была построена так, что на летнем чемпионате России мы бежали полностью программу зимнего чемпионата мира, распределение дней и модель была точно такой же, и, соотвественно, тренеры смотрели, как спортсмен проявляет себя в каждой из гонок. Выступала вся национальная команда: был и первый, и второй состав, и вся Россия.

У нас сегодня добежало до конца дистанции около 40 человек. Это мало. У нас такая большая страна. Много вопросов, почему нас 40 девочек и 65 мужчин. В чем корень проблемы — надо разобраться. Летнее первенство — это срез летней подготовки: к чему мы готовы и что мы наработали. Безусловно, Лариса Куклина хорошо себя проявила. Лидеры команды есть. Хочется, чтобы и другие ребята четче себя позиционировали и не боялись бороться", — цитирует Богалий «Матч ТВ».

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