Объявлен принцип отбора российских биатлонистов на Олимпиаду-2022 в Пекине
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Глава тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Брагин сообщил, как будет формироваться состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине. По его словам, состав будет сформирован решением тренеров после этапа Кубка мира в Антерсельве.
«Состав команды на Олимпиаду будет формироваться тренерским решением после седьмого этапа Кубка мира, который пройдёт в Антерсельве», — приводит слова Брагина ТАСС.
Этап в Антерсельве закончится 23 января.
От России на Олимпиаде-2022 выступят как минимум по пять биатлонистов и биатлонисток. Квота будет увеличена до шести, если после шестого этапа в Рупольдинге Россия будет занимать место не ниже третьего в зачёте Кубка наций.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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