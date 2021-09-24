Объявлен принцип отбора российских биатлонистов на Олимпиаду-2022 в Пекине

Глава тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Брагин сообщил, как будет формироваться состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине. По его словам, состав будет сформирован решением тренеров после этапа Кубка мира в Антерсельве.

«Состав команды на Олимпиаду будет формироваться тренерским решением после седьмого этапа Кубка мира, который пройдёт в Антерсельве», — приводит слова Брагина ТАСС.

Этап в Антерсельве закончится 23 января.

От России на Олимпиаде-2022 выступят как минимум по пять биатлонистов и биатлонисток. Квота будет увеличена до шести, если после шестого этапа в Рупольдинге Россия будет занимать место не ниже третьего в зачёте Кубка наций.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.