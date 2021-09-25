Гараничев и Халили снялись с летнего чемпионата России
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Призёр Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев и призёр чемпионата мира Карим Халили прекратили свои выступления на летнем чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени. Причиной того, что спортсмены были вынуждены сняться с соревнований, стало недомогание, сообщает ТАСС.
«Потренировался три дня, очень хотел пробежать спринт и эстафету за команду, но вчера опять поднялась температура, и мы с Сергеем Башкировым решили не рисковать. Поскольку в октябре у них сборы в горах, ехать на высоту, недолечившись, категорически нельзя», — рассказал о состоянии здоровья Гараничева тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.
Напомним, в субботу в Тюмени пройдёт спринтерская гонка, в воскресенье — эстафета.
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