Гараничев и Халили снялись с летнего чемпионата России

Призёр Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев и призёр чемпионата мира Карим Халили прекратили свои выступления на летнем чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени. Причиной того, что спортсмены были вынуждены сняться с соревнований, стало недомогание, сообщает ТАСС.

«Потренировался три дня, очень хотел пробежать спринт и эстафету за команду, но вчера опять поднялась температура, и мы с Сергеем Башкировым решили не рисковать. Поскольку в октябре у них сборы в горах, ехать на высоту, недолечившись, категорически нельзя», — рассказал о состоянии здоровья Гараничева тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Напомним, в субботу в Тюмени пройдёт спринтерская гонка, в воскресенье — эстафета.