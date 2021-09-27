«Меня никто не предупреждал». Матвей Елисеев — о конфликте с Юрием Каминским

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев прокомментировал конфликт с тренером Юрием Каминским.
В августе Елисеев отлучился из расположения команды для сплава по реке, что негативно сказалось на его функциональном состоянии. Каминский остался недоволен поведением Елисеева, они поссорились, и биатлонист перешёл в группу тренера Сергея Башкирова.
«Меня никто заранее не предупреждал, что со мной будет что-то не так. Если они (правила поведения. — Прим. «Чемпионата») и были оговорены, то я этого не слышал», — цитирует Елисеева ТАСС.
Также Матвей объяснил, почему не желает раскрывать подробности конфликта.
«Мне будет легче после этих слов, но в команде настроение может ухудшиться и будет давление со стороны СМИ, чего нам не надо. Я могу потерпеть, чтобы это пошло в плюс команде», — сказал он.
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