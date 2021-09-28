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Российская биатлонистка Дарья Сидорова получит украинское гражданство

Российская биатлонистка Дарья Сидорова получит украинское гражданство
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Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что 22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова ждёт указ президента Украины о получении гражданства.

«Мы сейчас ждём указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться на Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле.

Конечно, я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у неё второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла. Тем более у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала — мы сняли её специально.

Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет», — цитирует президента Sport.ua.

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