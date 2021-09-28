Российская биатлонистка Дарья Сидорова получит украинское гражданство

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что 22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова ждёт указ президента Украины о получении гражданства.
«Мы сейчас ждём указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться на Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле.
Конечно, я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у неё второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла. Тем более у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала — мы сняли её специально.
Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет», — цитирует президента Sport.ua.
- 28 сентября 2021
-
15:47
- 27 сентября 2021
-
23:29
-
22:51
-
15:28
-
08:45
-
01:16
- 26 сентября 2021
-
15:04
-
13:26
-
13:15
-
12:42
-
11:55
-
11:42
-
11:32
-
10:52
-
00:33
- 25 сентября 2021
-
22:40
-
15:55
-
14:23
-
14:18
-
14:07
-
13:58
-
13:53
-
12:28
-
11:18
-
10:14
-
10:05
-
09:53
-
09:46
-
09:37
- 24 сентября 2021
-
15:22
-
15:17
-
13:55
-
13:15
-
10:18
-
09:37