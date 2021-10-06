Виктор Майгуров прокомментировал конфликт Юрия Каминского и Матвея Елисеева

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о конфликте между старшим тренером мужской команды Юрием Каминским и Матвеем Елисеевым.
В августе Елисеев отлучился из расположения команды для сплава по реке, что негативно сказалось на его функциональном состоянии. Каминский остался недоволен поведением Елисеева, они поссорились, и биатлонист перешёл в группу тренера Сергея Башкирова.
«Я придерживаюсь мнения, что на сборе главный – тренер. И все действия необходимо согласовывать с ним. В данном случае этого не произошло, и, учитывая ещё и личные качества Матвея, всё в итоге перетекло в такое русло. Потом ситуация успокоилась, но журналисты эту тему реанимировали, стали доставать Елисеева. И мы получили второй виток.
Это никому не нужно, в том числе самому Матвею. Да и Каминский не держит какой-то обиды – он просто высказал свою позицию», — цитирует Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России.
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