Российская биатлонистка решила перейти в сборную Литвы, чтобы попасть на Олимпиаду-2026

Российская биатлонистка Лидия Жураускайте, которая представляла Мурманскую область, решила перейти в сборную Литвы. Ради этого она отказалась от российского гражданства.

Прадед 22-летней Жураускайте был литовцем, поэтому спортсменке дадут паспорт Литвы, как только поступит официальный документ об отказе от гражданства России. Сообщается, что Лидия не говорит по-литовски.

«Моя главная цель — это выступление на Олимпийских играх в Италии (в 2026 году. — Прим. «Чемпионата»). Пока я понимаю, что Игры в Пекине не для меня, потому что мы не успеем решить вопрос с гражданством. Но для меня очень важно, что меня заметили и дал мне возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно лучше. Я очень благодарна Литве», — приводит слова спортсменки LRT.