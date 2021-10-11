СБР объявил выговор Матвею Елисееву и пригрозил исключением из сборной России

Союз биатлонистов России объявил выговор Матвею Елисееву, у которого был конфликт со старшим тренером национальной команды Юрием Каминским. Об этом рассказал президент СБР Виктор Майгуров.

По словам Майгурова, если подобная ситуация повторится, Елисеева исключат из сборной России по биатлону.

«Комитет признал факт нарушения спортивной дисциплины и вынес Матвею выговор. В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об отчислении Елисеева с централизованной подготовки и его исключения из состава сборной России. Надеюсь, что в этом деле поставлена точка, и все спортсмены национальной команды сделают для себя должные выводы», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

В августе Елисеев отлучился из расположения команды для сплава по реке, что негативно сказалось на его функциональном состоянии. Каминский остался недоволен поведением Елисеева, они поссорились, и биатлонист перешёл в группу тренера Сергея Башкирова.